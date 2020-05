Genève

Des esprits s’échauffent contre la Cour des comptes

Mis en cause dans un audit, le Conseil administratif du Grand-Saconnex contre-attaque. Il a mandaté un expert, qui évoque un rapport «partiel et partial».

Le torchon brûle entre l’exécutif du Grand-Saconnex et la Cour des comptes (CdC), comme le relate «Le Temps» . En juillet 2019, la CdC avait rendu un rapport sévère sur la gestion des ressources humaines à la mairie de la commune genevoise . Elle avait constaté un malaise important et des situations de souffrance chez les employés. Le Conseil administratif était pointé pour son manque d’écoute et son rejet des critiques.

Ayant l’impression d’investigations uniquement à charge, les conseillers administratifs ont requis l’avis d’un expert, Robert Zimmermann, ancien juge à la Cour de droit administratif et public du Tribunal vaudois et docteur en droit à l’Université de Genève, entre autres. Le juriste a conclu à de nombreuses lacunes et pointe un rapport «partiel et partial» de la part de la CdC: des éléments à charge sont maintenus, parfois au mépris des faits, et des éléments à décharge écartés. Interrogé par «Le Temps», le président de la CdC, François Paychère, n’a pas voulu s’exprimer, faute d’avoir pu prendre connaissance du document.