En ces périodes troubles de pandémie mondiale, on peut se demander ce que viennent faire ces matches amicaux au milieu de parties "qui comptent" de la Ligue des Nations, si ce n'est pour évacuer le quota de rencontres contractuellement vendues aux télévisions par l'UEFA et les Fédérations... L'affrontement de mercredi à St-Gall entre Suisses et Croates a tout de même légitimé son organisation par ce qu'on y a vu sur le pré pendant près d’une heure.

Ce n'étaient pas forcément les titulaires qui ont été alignés par les deux sélectionneurs, mais le rythme et l'envie d'aller de l'avant ont été bien présents. Parfait pour que les Suisses montent quelque peu en tension avant les deux déplacements de prestige qui les attendent, en Allemagne et en Espagne. Pratique aussi pour lancer trois "petits jeunes" dans le grand bain international au coup d’envoi.

L'histoire ne dit pas si Xherdan Shaqiri et Manuel Akanji ont été comptés parmi les 79 cas de nouveau coronavirus détectés mercredi dans la canton de St-Gall... Toujours est-il que Vladimir Petkovic a dû faire sans eux. Il a choisi de titulariser pour la première fois l'Obwaldien Jonas Omlin, le Vaudois Jordan Lotomba et le Genevois Becir Omeragic, au sein d'une équipe que l'on peut qualifier de "mixte" au mieux, et qui a finalement bien tenu le choc contre les vice-champions du monde.

«Gavra» aime la Croatie

Sur le pré, Rodriguez, d'une volée du gauche, aurait tout à fait pu ouvrir le score dès la 8e minute, mais le portier Livakovic s'est bien détendu. A mi-première période, c'est Gavranovic qui aurait pu, qui aurait clairement dû, marquer le 1-0 contre son pays d'origine. Il s'est présenté seul devant son dernier rempart en club, le Dinamo Zagreb, mais n'a pas réussi à le déjouer.

L'ancien joueur d'Yverdon et de Neuchâtel, à la fin des années 2000, n'a toutefois pas la réputation de chasseur de but pour rien. A la 31e minute, il a propulsé le cuir au fond des filets d'une tête puissante, superbement servi par la patte gauche de Xhaka. "Gavra" est un habitué des coups d'éclat contre son autre patrie: il avait inscrit ses deux premiers buts internationaux face à elle, en août 2012 à Split (2-4), en match amical là aussi.

Et la Croatie? Ils sont passés à un cheveu de l'égalisation à la 37e, mais Petkovic (pas le coach suisse, mais l’attaquant prénommé Bruno), seul à six mètres, a manqué le cadre. Brekalo, lui, a mieux réglé la mire à trois minutes de la pause. Sa reprise violente du gauche n'a laissé aucune chance à Omlin.

Le dernier rempart suisse a eu chaud quelques secondes plus tard, quand un tir contré de Bradaric est allé lécher le haut de sa transversale.

La Suisse fait entrer Sohm, la Croatie Modric

Gavranovic a failli mettre le 2-1 au retour des vestiaires, juste avant une volée bien maîtrisée de Lotomba, que Livakovic a eu toutes les peines du monde à repousser devant lui. Le match est devenu presque entièrement croate quand les nombreux changements ont bouleversé les équilibres de la rencontre et Omlin, le gardien de Montpellier, n’a encore une fois rien pu faire peu après l’heure de jeu, quand Pasalic l’a fusillé de près.

Vargas (72e) et Itten (82e) ont bien tenté d’égaliser, mais les entrées des cadors Modric et Perisic ont fait mal aux réservistes helvètes.

Le premier but de la soirée est bien tombé, car le joueur le plus applaudi à l'annonce des équipes n'était autre que Gavranovic. Logique, quand on sait que les parents du Tessinois de 30 ans sont d'origine croate de Bosnie, plus précisément de Gradacac, en Bosnie-Herzégovine. En revanche, tout le reste de la partie a été l'occasion pour les Balkaniques de Suisse de réaliser un vrai concerto, n'hésitant également pas à chanter à la gloire de la Nati de temps à autre.

Suisse – Croatie 1-2 (1-1)

Kybunpark, 4700 spectateurs autorisés.

Arbitres: Martins (Por), Campos/Almeida (Por).

Buts: 31e Gavranovic 1-0. 42e, Brekalo 1-1. 67e, Pasalic 1-2.

Suisse: Cömert, Schär (76e Benito), Omeragic; Lotomba, Xhaka (46e Freuler), Sow (64e Sohm), Rodriguez (46e Zuber); E. Fernandes (62e Itten), Gavranovic, Mehmedi (46e Vargas).

Croatie: Livakovic; Uremovic (62e Jevdaj), Vida, Caleta-Car, Melnjak; Badelj (46e Brozovic), Kovacic (57e Rog); Brekalo (76e Perisic), Pasalic (76e Modric), Bradaric; Petkovic (57e Budimir).