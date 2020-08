États-Unis Des États attaquent en justice Trump et le patron de l’USPS

Donald Trump et le patron de la poste américaine sont accusés de vouloir «démanteler» l’USPS avant l’élection présidentielle du 3 novembre prochain.

Les États de New York, du New Jersey et d’Hawaï, dirigés par des démocrates, ont attaqué mardi en justice le président américain Donald Trump et le patron de la poste, accusés de vouloir «démanteler» ce service public avant la présidentielle de novembre. Le vote par correspondance s’annonce massif.