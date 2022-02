Université de Lausanne (VD) - Des étudiants courent tout en suivant leur cours

Évaluer l’effet de notre activité physique sur notre activité intellectuelle, c’est dans ce but que le professeur de théologie Olivier Bauer, passionné de sport, a imaginé Cours ton cours. Ouvert à tous les étudiants de bachelor de l’Université de Lausanne (VD), ce nouvel enseignement à trois crédits ECTS propose de découvrir, en foulée, les différents domaines de la recherche en sciences du sport.

Diverses thématiques seront abordées d’ici à fin mai, comme l’égalité hommes-femmes, les violences sexuelles dans le sport, l’olympisme selon Pierre de Coubertin, la mixité et le sport dans la Grèce ancienne. Des athlètes de haut niveau interviendront, dont Ajla Del Ponte, étudiante en lettres à l’UNIL mais surtout finaliste du 100 mètres aux JO de Tokyo 2021 , ou encore Lore Hoffmann, demi-finaliste du 800 mètres lors de la même compétition.

Un esprit sain dans un corps sain

Lundi, aux abords du centre sportif du campus, les débuts du cours ont été timides. Les basses températures et la pluie fine n’ont pas aidé. Habitués à prendre des notes sur leur ordinateur et parfois dans de grands auditoires, les élèves doivent ici se concentrer sur l’essentiel. «Je ne sais pas si l’on retient mieux l’information en faisant du sport, mais on clarifie certaines choses. C’est un moyen de se libérer l’esprit», partage Olivier Bauer.