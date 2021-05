Grenade (Esp) - Des étudiants lausannois violentés par la police locale

Agissements dénoncés à deux magistrats distincts

L’Association pour les droits de l’homme d’Andalousie prend cette affaire très au sérieux. Après avoir sollicité les autorités de la ville, elle a dénoncé «un abus des policiers» cette nuit-là auprès du Ministère public à Grenade ainsi qu’auprès du médiateur national (defensor del pueblo). Élu par des députés et des sénateurs, ce haut-commissaire des tribunaux généraux est chargé de défendre les droits fondamentaux et les libertés publiques des citoyens en supervisant l’activité des administrations publiques espagnoles. L’association espère à présent que ces deux magistrats ouvriront chacun une enquête et que le médiateur adressera des recommandations à la police municipale.