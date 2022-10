En Iran, des étudiants critiquent la répression contre des écolières

Iran : Des étudiants manifestent après la répression contre des écolières

La colère de la rue ne baisse pas en Iran. Des jeunes ont critiqué le pouvoir et les forces de l’ordre, coupables d’avoir battu les jeunes élèves d’une école de Téhéran.

En Iran, les manifestations sont fréquentes depuis le 16 septembre et la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, trois jours après son arrestation, à Téhéran, par la police des mœurs, qui lui reprochait d’avoir enfreint le Code vestimentaire strict du pays.

Sur des images partagées, lundi, par des militants sur les réseaux sociaux, les forces de sécurité font usage de gaz lacrymogène contre un rassemblement à l’extérieur de l’école pour filles Shahid Sadr, dans la capitale iranienne. «Des étudiantes de l’école Sadr, à Téhéran, ont été attaquées, fouillées et battues», a rapporté le média en ligne 1500tasvir. Au moins une étudiante de 16 ans, Sana Soleimani, a été hospitalisée, selon ce média, qui recense les violations des droits humains par les forces de sécurité iraniennes.

Les familles réclament des explications

Les jeunes femmes et les écolières sont en première ligne des manifestations qui ont éclaté depuis la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, trois jours après son arrestation, à Téhéran, par la police des mœurs, qui lui reprochait d’avoir enfreint le code vestimentaire strict du pays. «Les parents ont manifesté plus tard devant l’école. Les forces de sécurité ont attaqué le quartier et tiré sur les maisons des riverains», a ajouté 1500tasvir.