Chamblon (VD) – Des étudiants appelés à sauver un millier d’oeuvres d’art

Chamblon (VD) : Des étudiants appelés à sauver un millier d’œuvres d’art

Lundi, des étudiants de troisième de la Haute École Arc Conservation-restauration ont eu pour mission de sauver une collection victime d’un incendie. Un exercice qui va se poursuivre encore une dizaine de jours.

Imaginé par les enseignants de l’École et des intervenants externes spécialistes des sinistres, ce scénario visait à les mettre face à une collection hétéroclite des plus complexes à appréhender.»

Près de mille objets à sauver

Dès leur arrivée sur le site au petit matin, les élèves ont ainsi dû, en coordination avec des membres de la Protection civile du Jura Nord vaudois, s’occuper du sauvetage de près de 1000 objets ayant subi l’assaut des flammes, puis des lances à incendie des sapeurs-pompiers. Et ce n’est que par leurs gestes et savoirs que ceux-ci ont été amenés à s’occuper d’une collection à moitié calcinée et détrempée.