Turquie : Des étudiants risquent la prison pour avoir manifesté

97 étudiants risquent des peines de prison pour avoir participé à des manifestations. Ils dénonçaient notamment la nomination d’un recteur proche du pouvoir à la prestigieuse Université Bogazici d’Istanbul.

Il leur est également reproché d’avoir pris part à «des rassemblements non autorisés et d’avoir refusé de se disperser en dépit des avertissements», selon l’agence étatique Anadolu. Ils encourent des peines allant de six mois à trois ans de prison. La date de l’ouverture de leur procès n’a pas été annoncée.