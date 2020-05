Coronavirus

Des étudiants russes dénoncent une mobilisation forcée face à l'épidemie

Un décret ordonne aux futurs praticiens de se former pour traiter les cas de Covid-19. Les élèves affirment risquer l’exclusion s’ils refusent.

«Ceux qui n'iront pas n'auront pas leur attestation et risquent l'exclusion», résume Svetlana. Cette élève en 6e année de médecine à Moscou l'assure: la mobilisation des étudiants face au coronavirus se fait sous la menace. Avec près de 200’000 cas identifiés samedi, le système de santé russe affronte cette envolée d’infections alors qu’il est miné par le manque de cadres, par des années de coupes budgétaires et par des réformes décriées. Et cela, malgré le déploiement de presque 100’000 lits supplémentaires à travers le pays.