Universités : Des étudiants sous psychotropes pour mieux réviser

Des pilules pour apprendre plus vite et mieux réussir ses examens? Ça existe… presque. En 2019, une enquête de l’Observatoire de la vie étudiante avait révélé que près d’un tiers des étudiants s’étaient déjà «dopés» en période de révisions, explique «Le Temps» dans son édition du jour. Les produits consommés, en dehors des habituels cafés et energy drinks, peuvent avoir des conséquences sur la santé.