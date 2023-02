Genève : Des étudiants ukrainiens ont pu poursuivre leurs études à l’UniGE

Un programme d’accueil académique a permis à l’université d’accueillir une centaine d’étudiants et une dizaine de chercheurs dont le cursus avait été interrompu par la guerre.

L’UniGE s’est fixée une capacité d’accueil d’une centaine de personnes en plus des étudiants habituels.

Voilà un an que la guerre a chamboulé le parcours académique de milliers d’étudiants ukrainiens, ainsi que de chercheurs universitaires. Une centaine d’entre eux ont toutefois pu le reprendre à l’Université de Genève (UniGE), dans le cadre d’un programme d’échange.

Au terme d’une sélection effectuée parmi les nombreuses candidatures déposées depuis février 2022, ils sont 140 étudiants à avoir pu reprendre des cours, valider des crédits et bénéficier d’un suivi après une session de cours intensifs de français. De leur côté, onze chercheurs ont pu poursuivre leur travail dans les facultés de l’UniGE.

«Il aurait été possible d’accueillir le double d’étudiants, mais une capacité de 100 places constituait le bon équilibre entre les besoins académiques de cette population et les capacités logistiques de l’UniGE», explique Mathieu Crettenand, délégué à l’intégration et directeur du programme d’accueil Horizon Académique. Plusieurs bénéficiaires sont cependant rentrés en Ukraine en cours d’année, mais ils ont rapidement été remplacés par d’autres.