Trains

Des Eurocity pour Milan vont être supprimés

Les trains Eurocity reliant Genève-Lausanne, Bâle et Berne à Milan ne circuleront pas entre le 16 août et le 6 septembre.

Trenitalia propose une alternative en faisant circuler quatre fois par jour un «bus EC» entre Milan et Brigue avec des arrêts à Gallarate, Stresa et Domodossola. D’une durée de 4 h 45, ce parcours représente une alternative au trajet via le Saint-Gothard pour les voyageurs du Valais souhaitant se rendre à Milan, notent les CFF. En temps normal, le trajet dure environ deux heures.

Maintenu, le trafic régional Brigue-Domo subi «d’importantes modifications d’horaire» et le temps de trajet est prolongé de 28 minutes. Des trains navettes circulent toutes les heures et dans les deux sens entre Brigue et Iselle di Trasquera et des bus en correspondance assurent le trajet Iselle di Trasquera-Domodossola, avec arrêts à Varzo et Preglia.