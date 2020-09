États-Unis : Des ex-banquiers de Deutsche Bank jugés coupables de fraude

Le département américain de la justice a jugé coupable de fraude deux anciens banquiers de la Deutsche Bank, qui travaillaient à Londres et Singapour.

À l’issue de deux semaines de procès, un juge de Chicago les a sanctionnés pour fraude. Ils «ont trompé d’autres traders en passant des ordres frauduleux qu’ils n’avaient pas l’intention d’exécuter afin de créer l’apparence d’une offre et d’une demande et d’inciter à négocier à des prix, des quantités et des moments», détaille le département. Les deux hommes travaillaient pour la deuxième banque allemande à Londres et Singapour.