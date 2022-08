Val-de-Ruz (NE) : Des ex-employés de Swatch Group risquent jusqu’à quatre ans de prison

Mais la longueur de la procédure, qui dure depuis huit ans, rend les accusations de blanchiment d’argent et de corruption prescrites. En revanche, la gestion déloyale grave est avérée à cause du dessein d’enrichissement illégitime des accusés. Ils auraient bénéficié d’avantages financiers et n’auraient jamais mentionné à leur employeur les montants reçus, 13,2 millions de francs sur dix ans pour le sexagénaire et 800’000 francs sur six ans pour le Français. Swatch Group a estimé le dommage à plus de 60 millions de francs en lien avec Tissot et à 500’000 francs en lien avec CK Watches.