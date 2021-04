Colombie : Des ex-FARC admettent des crimes contre l’humanité

D’anciens chefs des FARC ont admis leur responsabilité pour crimes de guerre et contre l’humanité. Plus de 21’000 personnes ont été enlevées en Colombie par cette ex-guérilla.

Des chefs de l’ex-guérilla des FARC ont reconnu vendredi leur responsabilité pour crimes de guerre et contre l’humanité dans les enlèvements en Colombie de plus de 21’000 personnes, dont ils ont été inculpés par une juridiction spéciale.

Acceptation officielle

«Les faits et les actions en cause ont consisté à ordonner la capture et la privation de liberté prolongée de civils et de membres des forces militaires», ont-ils ajouté dans une lettre remise à la JEP, créée dans le cadre de l’accord de paix de 2016 avec l’ancienne rébellion marxiste.