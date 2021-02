Grande-Bretagne : Des ex-gymnastes attaquent leur fédération pour maltraitance

En Grande-Bretagne, 17 anciennes gymnastes ont lancé une action en justice contre leur Fédération, faisant état notamment d’«un usage inapproprié et généralisé de la force physique».

Dans une lettre remise aux instances dirigeantes de la fédération, les athlètes expliquent qu’elles étaient âgées de 6 à 23 ans aux moments des faits présumés, qui incluent «un usage inapproprié et généralisé de la force physique» par les entraîneurs et une application «injustifiée» de techniques de contrôle de leur poids.

«Ce sont des décennies d’abus institutionnalisés»

«Ce n’est que le début de changements radicaux que nous demandons et de la justice pour laquelle nous nous battons», a ajouté la gymnaste de 26 ans, également directrice du groupe «Gymnasts for Change». «Ce sont des décennies d’abus institutionnalisés, encouragés et couverts par ceux au sommet (de la fédération)», a déclaré la directrice de campagne de «Gymnasts for Change», Claire Heafford.