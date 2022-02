Russie : Des examens médicaux tournent au drame, sept morts

À Saint-Pétersbourg, un hôpital est dans l’œil du cyclone. De décembre à janvier, sept personnes ont perdu la vie après un examen à cause d’un produit illégal. La police russe a arrêté deux médecins.

Selon la presse russe, le produit frelaté utilisé est du sulfate de baryum, une substance absorbée par les patients pour permettre des radiographies de l’œsophage, de l’estomac et de l’intestin grêle.

En Russie, au moins sept personnes sont mortes après avoir été intoxiquées par un produit chimique utilisé lors d’examens médicaux, ont annoncé vendredi les autorités. Le comité d’enquête, chargé des principales investigations criminelles, a indiqué que les victimes étaient mortes entre décembre et janvier dernier, après avoir été soignées dans le Centre de consultation et de diagnostic No 1, un hôpital public de Saint-Pétersbourg.