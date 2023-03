Lausanne: «Des excréments remontaient par le lavabo ou la baignoire»

Malgré de nombreux appels à l’aide, la locataire déplore une inaction quasi totale de sa gérance. Une accusation que rejette Evelyne Samarati, responsable de portefeuille pour Naef, gérance chargée de l’appartement. «Je peux entendre que Marie ne soit pas contente, mais il est faux de parler de malfaçons. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie d’un immeuble et nous avons toujours répondu à ses demandes dans les plus brefs délais.»

Des explications insuffisantes et trop tardives pour Marie, qui est prête à tout pour quitter son appartement au plus vite: «Je me sens malade, épuisée, déprimée. J’ai la boule au ventre chaque fois que je rentre chez moi.» Les tractations entre la gérance Naef et le juriste qui défend Marie n’ont pour l’heure rien donné. La bataille juridique qui entoure son cas n’est donc pas près d’aboutir.