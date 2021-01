Brexit : Des expatriés britanniques empêchés de retourner en Espagne

Plusieurs Britanniques résidant en Espagne n’ont pas pu embarquer de Londres pour Madrid samedi, car leur certificat de résidence a été déclaré non valable après le Brexit.

Le photographe Max Duncan, un de ceux qui n’ont pu embarquer samedi à l’aéroport Heathrow de Londres, a tweeté que plusieurs expatriés britanniques étaient «déséspérés de ne pas pouvoir rentrer chez eux», la compagnie aérienne leur indiquant que leurs justificatifs connus sous le noms de «certificats verts» n’étaient «pas valables après le Brexit». Dans une vidéo publiée sur le réseau social, il montre des Britanniques témoignant de leur incompréhension et de leur dépit de n’avoir pu embarquer.

«Désespérés de ne pas pouvoir rentrer chez eux»

«Au sujet des complications détectées hier à l’aéroport d’Heathrow, nous tenons à préciser qu’elles étaient dues à un problème de communication spécifique avec certaines compagnies aériennes, et qu’elles concernaient un très petit nombre de voyageurs. Cela a été corrigé hier», a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères espagnol interrogée par l’AFP.

«Un problème de communication»

Elle a précisé que, dimanche, «le trafic aérien entre le Royaume-Uni et l’Espagne se déroule normalement pour tous les citoyens d’Espagne et d’Andorre et pour tous les citoyens britanniques résidant en Espagne ou en Andorre».