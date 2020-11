Le Britannique s’était plutôt fait discret depuis 2017 et l’album «The Thrill Of It All». Jusqu’au début 2020, quand Sam Smith, 28 ans, a annoncé à des fans aux anges qu’il allait publier un disque au printemps. Mais ces espoirs ont été douchés quand le chanteur a reporté cette sortie à cause de la pandémie. Six mois plus tard, voilà enfin «Love Goes», une troisième galette classée parmi les meilleures ventes romandes.