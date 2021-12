Pandémie : Des experts américains évaluent la pilule anti-Covid de Merck

Le médicament, le molnupiravir, permet de diminuer les formes graves de la maladie en cas d’infection au coronavirus. Il a déjà été approuvé début novembre en Grande-Bretagne.

L’Agence américaine des médicaments (FDA), qui a convoqué la réunion de mardi, aura le dernier mot sur l’octroi d’une autorisation d’urgence du médicament après le vote non contraignant du comité. Celui-ci doit voter pour dire s’il recommande son usage chez les personnes atteintes de cas légers à modérés de la maladie, et présentant un haut risque de développer un cas grave pouvant mener à une hospitalisation ou un décès.

Effets indésirables sur les fœtus de rats et lapins

Les enfants ne sont pas concernés par la décision de mardi, et des tests pédiatriques ne sont pas envisagés avant les résultats de tests en cours sur de jeunes rats. Merck a par ailleurs précisé lors d’une présentation devant le comité ne pas recommander l’usage du molnupiravir chez les femmes enceintes.

Dans des documents publiés vendredi en amont de la réunion, la FDA avait relevé certains effets indésirables sur le développement des fœtus lors des tests sur les animaux. Des observations effectuées sur des rats et lapins en gestation ont en effet montré que certaines portées avaient connu davantage de cas de malformations qu’au sein des groupes de contrôle.

Taux d’hospitalisation et de décès réduit de 30%

Merck a rendu publics vendredi les résultats complets de l’essai clinique du comprimé, selon lesquels le médicament réduirait de 30% le taux d’hospitalisation et de décès chez les patients à risque. De plus, contrairement à d’autres traitements, les antiviraux ne prennent pas pour cible la protéine spike, qui sert au virus à entrer dans les cellules. Or, le variant Omicron présente de nombreuses mutations précisément sur cette protéine, ce qui pourrait rendre les vaccins actuels inefficaces, s’inquiètent les experts.