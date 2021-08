Fortes chaleurs - Des experts déconseillent les vacances en Méditerranée

Il fait actuellement très très chaud en Méditerranée. En Italie, en Grèce, aux Balkans et en Turquie, les températures dépassent les 40 degrés. De nombreux incendies ravagent le paysage. En Grèce, le mercure a grimpé à 47 degrés . Les autorités italiennes, elles, s’attendent même à des températures avoisinant les 50 degrés. Les météorologues parlent d’une «canicule historique». Et comme la situation devrait encore perdurer quelques jours, les gens sont priés de faire très attention, notamment pour éviter une insolation.

Sonia Seneviratne, professeure à l’EPFZ, étudie le climat depuis plusieurs années. Elle confirme que les fortes vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et intenses et ce, particulièrement en Méditerranée. «Mais l’Europe centrale tout comme la Suisse sont également concernées», explique-t-elle. L’experte ajoute que la Suisse devrait cependant être épargnée en termes de canicule cette année.