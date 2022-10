Dans les transports publics: Des experts exigent que le masque soit à nouveau obligatoire

Leurs revendications réveillent en nous des souvenirs qui ne sont pas des plus agréables. Plusieurs experts demandent que des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus soient à nouveau imposées en Suisse. Comme le port du masque obligatoire dans les transports publics, au fitness et au bureau.

Protéger le système de santé

«L’obligation de porter un masque devrait être réintroduite le plus rapidement possible», déclare ainsi l’infectiologue tessinois Andreas Cerny. «Plus nous attendons, plus nous aurons de cas.» Selon lui, les masques ont prouvé leur efficacité. «Il faut continuer à ne pas trop surcharger le système de santé», explique l’expert. Il rappelle la virulence du nouveau variant BA.5 et le fait qu’en hiver, davantage de personnes se retrouveront à nouveau en même temps à l’intérieur, ce qui augmente le risque d’infection.