Ukraine : Des experts français pour enquêter sur les «crimes de guerre»

Des gendarmes français sont arrivés à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, pour assister leurs homologues ukrainiens «dans les investigations des crimes de guerre commis autour de Kiev».

L’ambassadeur de France en Ukraine en Ukraine a annoncé accueillir une unité de gendarmes spécialisés pour déterminer s’il y a eu ou non des «crimes de guerre».

Il s’agit de la «première» unité étrangère «à apporter une telle aide», a affirmé sur Twitter Etienne de Poncins. «Fier d’accueillir à Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades dans les investigations des crimes de guerre commis autour de Kiev», a-t-il écrit. «Ils seront à pied d’oeuvre dès demain.»

«Solidarité», a déclaré M. de Poncins, ajoutant les émoticônes des drapeaux français et ukrainiens. Le tweet était traduit également en ukrainien. «Une équipe technique du ministère de l’Intérieur chargée d’apporter son expertise en matière d’identification et de recueil de preuves aux autorités ukrainiennes est arrivée en Ukraine ce matin», ont affirmé de leur côté dans un communiqué conjoint les ministères français de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères. «En accord avec les autorités ukrainiennes, elle pourra également contribuer à l’enquête de la Cour pénale internationale», y est-il écrit.