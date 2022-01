Etats-Unis – Des experts mandatés par l’ONU appellent à fermer Guantánamo

États-Unis : Des experts mandatés par l’ONU appellent à fermer Guantánamo

Il ne reste plus que 39 détenus enfermés dans la prison de Guantánamo, ouverte par Washington après les attentats djihadistes du 11-Septembre.

«Un trou noir légal»

Pointant l’importance pour les États-Unis, nouveau membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, de «clore cet hideux chapitre de violations incessantes des droits humains», les groupes de travail ont appelé à rapatrier les détenus ou à les envoyer dans des pays tiers sûrs et à des mesures de réparation pour les tortures et détentions arbitraires subies.

39 détenus

Quelque 780 personnes ont été détenues dans l’installation de Guantánamo Bay, d’abord enfermées dans des cages puis dans des cellules de la prison érigée à la hâte sur la base militaire américaine. La plupart ont été libérées, certaines après plus de 10 ans de détention sans inculpation. Il n’y reste plus que 39 détenus, dont 13 sont libérables, bien qu’il reste à leur trouver un point de chute. Quatorze autres espèrent leur libération, dix ne sont pas encore jugés et deux ont été condamnés.