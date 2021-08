Mots de passe : Des experts recommandent trois mots aléatoires

Selon l’agence britannique pour la cybersécurité, choisir des mots de passe constitués d’une combinaison complexe de lettres, de chiffres et de symboles n’est pas la meilleure solution.

Parmi les avantages avancés, l’agence gouvernementale met en avant des mots de passe qui ont tendance à être plus longs, donc plus sécurisés, et plus faciles à retenir que les variations complexes. L’utilisation de trois mots aléatoires crée aussi des mots de passe plus originaux dotés de combinaisons inhabituelles de lettres plus difficiles à deviner par les outils logiciels des pirates informatiques. «De manière contre-intuitive, l’application de ces exigences de complexité entraîne la création de mots de passe plus prévisibles», écrit le NCSC cité par «The Guardian» à propos des mots de passe complexes et difficiles à mémoriser. Les cybercriminels connaissent en effet les techniques utilisées pour rendre les mots de passe prétendument plus sécurisés, comme le fait de remplacer la lettre O par un zéro ou le chiffre 1 par un point d’exclamation.