Corée du Nord: Des experts se moquent, la soeur de Kim Jong Un pique la mouche

Corée du Nord : Des experts se moquent, la sœur de Kim Jong Un pique la mouche

L’armée de Séoul avait détecté dimanche le tir de deux missiles balistiques de moyenne portée par Pyongyang. Dans une longue déclaration au vitriol diffusée par l’agence d’État KCNA, Kim Yo Jong, la sœur du Numéro 1 nord-coréen, a rétorqué qu’il était «inapproprié et imprudent» d’évaluer, à partir de ces deux images en noir et blanc, les progrès et l’aptitude de Pyongyang dans le développement de satellites. «Nous avons conduit un essai nécessaire et avons communiqué (ce) résultat significatif et réjouissant», a-t-elle affirmé.