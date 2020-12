Yémen : Des explosions font au moins 10 morts dans un aéroport

Plusieurs déflagrations ont causé la mort d’au moins 10 personnes à l’aéroport d’Aden ce mercredi. Des dizaines de blessés sont également à déplorer.

Selon un correspondant de l’AFP, au moins deux explosions se sont produites lorsque l’avion a atterri et que les responsables ont commencé à sortir de l’appareil. Des sources médicales ont fait état d’au moins dix morts et de dizaines de blessés.

«Nous allons bien»

Ces deux camps qui se disputaient le pouvoir dans le sud restent en principe alliés depuis six ans contre les rebelles houthis, soutenus par l’Iran et qui se sont emparés d’une grande partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa.

Houtis pointés du doigt

Les Houthis, mais aussi les groupes djihadistes Al-Qaïda et Etat islamique, ont par le passé mené des attaques visant le gouvernement yéménite et ses partisans.

Pour resserrer les rangs, Ryad a négocié un accord pour le partage du pouvoir dans le Sud et tentait depuis plus d’un an de former un nouveau gouvernement d’union afin de maintenir l’unité de la coalition face aux Houthis, sur le point de contrôler Marib, dernier bastion du gouvernement dans le Nord.