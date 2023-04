France: des extrémistes catholiques obligent Bilal Hassani à annuler son concert

«Nous ne pouvons laisser un rendez-vous qui devait être un moment de joie, de partage et de fête, devenir un lieu de tension et de malveillance accrues», a indiqué Live Nation, producteur de la tournée de Bilal Hassani, dans un communiqué. À la vue des menaces formulées à l’encontre de l’artiste et de son public, le producteur a décidé «avec regret, tristesse et dépit», d’annuler le spectacle.

Un collectif lorrain avait accusé le chanteur de «profanation»

La mairie se dit scandalisée et honteuse pour sa ville

«Vu les efforts déployés par la mairie pour que le concert ait lieu, je suis effondré et scandalisé par cette annulation», a regretté Patrick Thil, adjoint à la culture et aux cultes de la ville de Metz. L’élu s’est dit d’autant plus «fâché» que ces «extrémistes à la limite d’être en dehors de l’Église» sont d’une «inculture crasse: Saint-Pierre-Aux-Nonnains n’est pas une église!» «Je me sens honteux pour ma ville: je vais appeler le chanteur et on essayera de réparer cet affront.»