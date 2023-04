Manif non autorisée: Des extrémistes de gauche sèment le chaos à Zurich

Une manifestation non autorisée s’est déroulée à Zurich dans la nuit de samedi à dimanche. Des extrémistes de gauche ont défilé dans la Langstrasse en lançant des pétards et en scandant des slogans bruyants. La circulation a été complètement interrompue.

«Nous étions en train de regarder un film quand soudain, il y a eu une détonation», a confié un lecteur de 20 Minuten. «Depuis le balcon, nous avons vu environ 150 à 200 personnes encagoulées. Elles tenaient devant elles une pancarte sur laquelle était écrit 'Let the Night shine bright like a Diamond' (ndlr: ‘Que la nuit brille comme un diamant’)», a-t-il poursuivi. De nombreux curieux étaient en outre sur place.