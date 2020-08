Coronavirus

Des fabricants de masques menacés de faillite en Chine

Des milliers d’entreprises chinoises se sont lancées en début d’année dans une course effrénée à la fabrication de masques. Elles risquent désormais de devoir mettre la clef sous la porte en raison de l’effondrement des prix.

Réglementation plus stricte et prix en chute libre: les fabricants de masques chinois luttent pour leur survie sur un marché devenu ultra-concurrentiel et qui n’est plus synonyme de poule aux oeufs d’or.