Ethiopie: Des factions se rejettent la faute après le massacre de centaines de villageois

Éthiopie : Des factions se rejettent la faute après le massacre de centaines de villageois

En Éthiopie, plus de 350 Amharas ont été exécutés dans la localité de Tole. Les survivants accusent des rebelles oromos, ceux-ci incriminent les forces progouvernementales.

Des centaines de civils d’ethnie amhara ont été tués durant le week-end, dans la région éthiopienne de l’Oromia, ont affirmé, lundi, des survivants, accusant un groupe rebelle de l’ethnie oromo, qui a démenti et incriminé les forces progouvernementales.

«Dimanche, 351 corps ont été enterrés»

Selon des témoins oculaires, le massacre a duré plusieurs heures, à l’issue duquel de nombreux corps gisaient dans les rues. Un Amhara a déclaré avoir «personnellement aidé à enterrer 61 corps dimanche» et affirmé que le nombre de corps mis en terre ce jour-là était «de 351 au total».

«Le but de toutes ces attaques est de nous forcer à partir», a-t-il estimé, ajoutant: «Nos maisons et nos biens ont été détruits. Je veux quitter cette région, aller dans ma région ancestrale, ça me permettrait au moins de vivre en paix.» «J’ai perdu ma fille de 16 ans dans l’attaque, tuée par une balle des hommes armés» de l’OLA, a déclaré un autre Amhara interrogé par l’AFP, en indiquant que les rebelles avaient bloqué la route principale de la zone.