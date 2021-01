Le système de sécurité réagit selon un programme

«Toutes les banques calibrent leur système afin que la sécurité ne provoque pas d’inconvénients chez le client. Mais c’est de l’intelligence artificielle. Le système réagit en fonction de comment il a été programmé», a indiqué un spécialiste en sécurité bancaire contacté par «20 minutes». Selon lui, il y a eu une faille sécuritaire au niveau de la banque. «Normalement, il y a des algorithmes qui préviennent quand des retraits intempestifs de ce type sont menés. Surtout en un aussi court laps de temps dans plusieurs villes et deux pays. Toutefois, d’un point de vue purement légal, rien ne peut être reproché à la banque car la cliente a réagi tardivement. Mais vu son âge avancé, sa petite fortune et les circonstances, même si rien ne l’y oblige, la banque aurait pu réparer l’entier du dommage», a-t-il commenté.

Fixer des limites de retrait

La police lance régulièrement des campagnes de prévention contre l’usage frauduleux de la carte bancaire. C’est dans ce cadre que le site card-security.ch a été mis en ligne en collaboration avec les institutions bancaires. Il indique le code de conduite à tenir pour annihiler l’action des escrocs. Ceux-ci ont les personnes âgées pour cibles préférées. Une étude menée en 2018 par la Haute école de gestion de Neuchâtel en collaboration avec Pro Senectute a révélé qu’une personne sur quatre chez les 55 ans et plus a été victime d’escroquerie, de vol à l’astuce ou de cybercriminalité sur une durée de cinq ans. Le préjudice total annuel subi par les 55 ans et plus est estimé à 400 millions de francs par an.