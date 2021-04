Les enquêtes blanchissent Darius Rochebin, l’ex-journaliste star de la RTS. TDG

Darius Rochebin: blanchi. Les deux autres collaborateurs mis en cause par l’investigation du «Temps» publiée cet automne: l’un a quitté l’entreprise, l’autre a reçu une sanction formelle. Les cadres: épargnés. La RTS a rendu public ce vendredi les conclusions des enquêtes diligentées à la suite de l’article du quotidien national faisant état de cas de harcèlement et d’abus de pouvoir au sein du média de service public, et qui a déclenché en son sein une crise sans précédent et une libération de la parole ravageuse.

Pas de faute grave

Le président de la SSR, Jean-Michel Cina, a certes exprimé ses «profonds regrets pour chaque cas», les priant d’accepter ses excuses. Pascal Crittin, le directeur de la RTS, a pour sa part fait état de «faits scandaleux et de comportements inacceptables» mis à jour par les différents audits. Mais il a parallèlement souligné qu’aucun des 220 témoignages recueillis «ne permet de conclure à des faits de harcèlement ou à des infractions pénales». Darius Rochebin se serait-il néanmoins laissé aller à des abus de pouvoir? «Pas à ma connaissance», a indiqué le dirigeant. Par ailleurs, a-t-il martelé, «il n’y a pas de faute grave de la part des cadres de la RTS. Il est question d’insuffisance managériale, mais il n’y a pas de faute grave.» Par conséquent, le conseil d’administration a décidé de ne pas prendre de mesures à l’encontre de la hiérarchie, à qui il a renouvelé sa confiance.

«Il n’y a pas de fautes graves»

Une plainte contre «Le Temps»?

Concrètement, Pascal Crittin se voit exempté de toute faute. Gilles Marchand, le directeur général de la SSR, se voit reprocher «un cas où il a fait une erreur en matière de surveillance». Quant à Bernard Rappaz, le chef de l’actualité TV de la RTS, et Steve Bonvin, le directeur des ressources humaines (tous les deux sur le départ, lire l’encadré), ce sont eux qui ont fait preuve d’insuffisance managériale. Pour le reste, Pascal Crittin a indiqué que la question d’une plainte contre «Le Temps» sera «examinée», tout en notant que «Darius Rochebin a déjà porté plainte» contre le quotidien.

Système d’alerte inopérant

Tout n’est pas rose cependant. Les dirigeants de la SSR et de la RTS ont répété sur tous les tons que «l’abus de pouvoir et le harcèlement n’ont pas leur place» dans l’entreprise. «Nous avons à cet égard une politique de tolérance zéro», a insisté Jean-Michel Cina. Si la société n’a pas activement fauté (à l’exception d’une «décision erronée en 2014 concernant le périmètre d’une enquête à propos d’un collaborateur accusé de mobbing», a déclaré Gilles Marchand), ses dirigeants ont admis un «dysfonctionnement» du système d’alerte et donc de protection des collaborateurs. «Nous avons certainement fait des erreurs si les personnes qui pouvaient utiliser ces outils ne l’ont pas fait», soit par méconnaissance, soit par défiance, a analysé le directeur général, avant d’évoquer «la nécessité de regagner la confiance à l’interne».

«La parole s’est libérée»

Pascal Crittin a ainsi estimé que «lorsque nous disons tolérance zéro, il faut que les gens voient que cela se passe». Il a aussi insisté sur l’importance de lutter contre tous les passe-droits et les petites inéquités du quotidien, dont l’accumulation explique peut-être, en partie, la tempête de colère qui s’est abattue sur la RTS. Les 220 témoignages recueillis de manière anonyme et sans limite de temps via la hotline ouverte à cet effet durant deux mois ont permis de faire resurgir «une souffrance enfouie pendant des années, parfois 15 ou 20 ans, et qui est devenue froide et violente». Pour éviter cela, «il faut traiter tout de suite» toutes les éventuelles souffrances. Par conséquent, même si le coût de la crise s’est avéré «très violent pour la RTS», Pascal Crittin y voit un bénéfice. «La parole s’est libérée. La vague de dénonciation du sexisme a été bénéfique. Elle a permis de mettre des mots sur des pratiques que nous ne tolérons plus.»