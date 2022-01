Parlement – Des «fake news» comme armes de guerre: des élus vont s’en mêler

Un Conseil fédéral discret

«Il est de plus en plus probable que la Suisse devienne la cible de tentatives d’influence et de désinformation», dit le Conseil fédéral dans son rapport sur la sécurité. Mais il préfère rester discret. «Le Conseil fédéral peut corriger les informations erronées ou trompeuses, mais fait un usage modéré de cette possibilité», admet-il. Parmi les raisons: le fait que les «fake news» «marquent plus les esprits si le Conseil fédéral s’en saisit». En d’autres termes: ceux qui pensent que le gouvernement ment en seront d’autant plus persuadés à chaque fois que le gouvernement dément.