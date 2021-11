Allemagne – Football : Des fans «anti-Qatar» perturbent l’assemblée générale du Bayern

Des opposants à un contrat publicitaire avec le Qatar ont fait entendre leur voix lors de l’assemblée générale du puissant club bavarois, jeudi soir.

La tension était montée ces derniers jours entre les dirigeants du «Rekordmeister» et un groupe de supporters-membres du club qui demandent de renoncer à un contrat de sponsoring avec Qatar Airways, d’un montant évalué à 20 millions d’euros par an (environ 21 millions de francs). Ils estiment que les valeurs morales du club ne permettent pas d’accepter de l’argent d’une société appartenant à un État accusé de violations des droits humains.

Pub sur les manches des maillots

800 protestataires

Jeudi soir, un groupe d’environ 800 membres de l’assemblée générale s’en est pris au président du club Herbert Hainer, en criant «Hainer dehors!». Avant l’AG, la direction du club avait fait bloquer par la justice une motion que les protestataires voulaient soumettre au vote. L’argument des dirigeants du club est qu’il est plus facile d’influer sur la politique d’un État par la coopération que par le retrait pur et simple. «Je reste fermement convaincu que le dialogue est la meilleure façon de rapprocher les gens», a lancé M. Hainer devant l’assemblée. Il a également affirmé que le club n’avait pas encore pris de décision sur la prolongation du contrat.

Comptes plombés par le Covid

Qatar Airways est un partenaire «platine» du Bayern, c’est-à-dire un sponsor du second rang le plus important après les quatre partenaires détenteurs de parts que sont Allianz, Audi, Adidas et Telekom. L’argent du sponsoring est d’autant plus important que le Covid a asséché les finances des clubs de football. Sur l’exercice 2020-2021, le chiffre d’affaires du géant bavarois a chuté de plus de 100 millions d’euros, de 750,4 à 643,9 millions. Les bénéfices du groupe après impôts ont également plongé de 52,5 millions à 1,9 million.