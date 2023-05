Football: A Lausanne, des «fans» de Bellinzone s’en sont pris à leurs joueurs

L’AC Bellinzone a conservé sa place en Challenge League cette saison. Il a reçu sa licence de jeu en deuxième instance et terminé 9e de son championnat, avec une moins bonne différence de buts (-33) par rapport au barragiste Neuchâtel Xamax (-23), certes, mais avec 13 longueurs d’avance sur la lanterne rouge. Le club tessinois est donc en vacances.

Mais les joueurs du coach Sergio Zanetti ne partiront pas l’esprit totalement libéré. Non seulement ils ont raté leur sortie dans les grandes largeurs, samedi soir à Lausanne face au SLO (6-0), encaissant notamment trois buts lors des 33 premières minutes. Mais, en plus, ils ont été chahutés par leurs propres supporters à la sortie de l’enceinte des Plaines-du-Loup.

Une petite quinzaine de «fans» énervés a tenté de s’en prendre à ses propres joueurs, alors que ceux-ci s’apprêtaient à quitter la capitale olympique. Tous ou presque étaient vêtus de noir et cagoulés.

«Certains supporters ont franchi les barrières de protection et ont fait irruption dans la zone devant les vestiaires. Le club, que nous avons contacté, a expliqué qu'il s'agissait d'ultras du FCB. (...) De plus, les émeutiers ont cassé du verre et insulté les joueurs, endommageant également le bus de l'équipe», a écrit le Corriere del Ticino.