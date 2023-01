Brésil: Des fans de Bolsonaro envahissent le Congrès, le Palais présidentiel et la Cour suprême

Brésil : Des fans de Bolsonaro envahissent le Congrès et le Palais présidentiel

Dimanche, des partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont pénétré dans le Congrès. Ils ont aussi pris d’assaut le Palais présidentiel et la Cour suprême.

Des centaines de partisans de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi dimanche le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia, une semaine après l’investiture du président de gauche Lula dont ils refusent l’élection.

Une véritable marée humaine de manifestants vêtus de jaune et vert a pris d’assaut les principaux lieux de pouvoir du pays à Brasilia, a constaté l’AFP, des images impressionnantes qui rappellent l’invasion du Capitole à Washington en janvier 2021.

Dégâts considérables

Sur les réseaux sociaux, on peut voir des vidéos montrant des bureaux de parlementaires détériorés ou des manifestants debout sur les sièges de l’hémicycle de Sénat. Les dégâts semblent considérables, dans ces bâtiments qui sont des trésors de l’architecture moderne et regorgent d’oeuvres d’art. La zone près de la Place des trois pouvoirs, où se côtoient le Palais présidentiel de Planalto, la Cour suprême et le Congrès, avait été pourtant bouclée par les autorités, mais les bolsonaristes sont parvenus à rompre les cordons de sécurité.