Des fans de Firefox devront changer de système d’exploitation

La fondation Mozilla a rendu disponible Firefox 115. Outre l’ajout de quelques nouvelles fonctionnalités et le déploiement de correctifs, cette nouvelle mise à jour a la particularité d’être la dernière version du navigateur web compatible avec les anciens systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows 8 de Microsoft. C’est aussi le cas pour les systèmes macOS 10.12 (Sierra), macOS 10.3 (High Sierra) et macOS 10.14 (Mojave) d’Apple. La prochaine mise à jour majeure Firefox 116 sera en effet réservée aux possesseurs d’un PC sous Windows 10 minimum et un ordinateur Mac sous macOS 10.15 (Catalina) ou une version ultérieure.