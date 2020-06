Fête des Vignerons

Des fans feront vivre «l’esprit FeVi» entre deux éditions

Une association a vu le jour vendredi pour que l’attente paraisse moins longue jusqu’à la prochaine Fête.

«Inspirée par un esprit bénévole, l›association ‹Ma FeVi' est une plateforme de rencontres, d'échanges et d'organisation de manifestations et d'activités en relation avec les Fêtes des Vignerons. Elle assure la continuité de la tradition et est ouverte à la population de toute la région qui la fait vivre à travers les générations», ont expliqué vendredi les membres fondateurs dans un communiqué.