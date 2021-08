Zurich : Des fans restent impunis pour une banderole misogyne

Six supporters qui avaient déployé une bannière douteuse ont été acquittés. Leur action avait suscité l’émoi à l’époque.

À l’époque, trois personnes avaient été arrêtées . Mardi, six fans âgés entre 20 et 28 ans ont été jugés au Tribunal de district de Winterthour pour ce fait. Ils étaient accusés d’incitation publique au crime ou à la violence. Le Ministère public avait demandé des peines allant jusqu’à 120 jours-amendes à 100 francs, avec sursis.

«Pas punissable!»

Mais la Cour a acquitté les six prévenus. Les faits qui ressortent de l’acte d’accusation et corroborés par des images vidéo ont été confirmés. Mais ça n’a pas suffi. «Le contenu de la banderole est misogyne, sexiste et indigne, sauf qu’il n’est pas punissable.» Car la bannière était une provocation pour les supporters de l’équipe adverse et pas seulement contre les femmes. «Il est peu probable qu’il incite une tierce personne à de la violence envers les femmes», a déclaré le juge.