États-Unis : Des faux comptes de supporters noirs de Trump suspendus par Twitter

Twitter a suspendu les profils identifiés parce qu’ils trompent les utilisateurs sur leurs intentions et leur identité, manipulant le débat public.

Darren Linvill, un professeur de l’université de Clemson, spécialiste de la désinformation sur les réseaux sociaux, a publié sur Twitter des exemples de ces faux comptes. «Oui JE SUIS NOIR ET JE VOTE POUR TRUMP! Les gauchos ne vont pas aimer mais je m’en fous!!!» tweetait par exemple le profil de «Ted Katya» le 17 septembre, à grand renfort d’émojis. Ce tweet a été partagé plus de 6000 fois et «liké» plus de 16’000.