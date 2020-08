Sean Penn et Leila George

Sean Penn a épousé sa petite-amie de 28 ans

L’acteur américain de 59 ans et Leila George se sont dit oui, selon une proche du couple. 31 ans les séparent.

L’Américain et l’Australo-Américaine sont en couple depuis quatre ans.

La philanthrope Irena Medavoy a félicité ce week-end Sean Penn et Leila George pour leur union. «Nous sommes si heureux qu’ils soient mariés. Nous vous aimons, que Dieu bénisse votre famille», a-t-elle indiqué dans une story Instagram. La publication de l’épouse du producteur Mike Medavoy a été commentée et likée par plusieurs stars du septième art, comme Josh Brolin et Rosanna Arquette.