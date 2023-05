Des femmes collent leurs cheveux à leur front pour éviter d’être décoiffées

Vous concentrez tous vos efforts pour donner du volume à votre frange… Et un coup de vent vient tout balayer. C’est aussi rageant que courant. Une astuce, glanée sur TikTok, pourrait vous sauver la mise. Pour que les cheveux restent place, des jeunes femmes collent leur frange sur le front.

Tout a démarré avec elle

Le mouvement a été lancé par @ravioli_nicoli, dont la vidéo a déjà récolté quatre millions de vues. La créatrice de contenus montre comment elle applique de la colle à faux cils transparente sur ses sourcils, sur lesquels elle vient coller les pointes de sa frange. Selon elle, le résultat est sans doute encore plus efficace lorsque la colle est appliquée sur le front plutôt que sur les sourcils, vu que celle-ci est plus facile à retirer en fin de journée.

Attention aux peaux sensibles!

Sèche-cheveux, ventilateur ou vent naturel… le test est concluant quelle que soit l’alternative utilisée. Selon le site internet «Hypebae», l’astuce est également connue et appréciée des coiffeurs de stars. Seul inconvénient: il est conseillé aux personnes à la peau sensible de ne pas suivre cette tendance, car la colle à cils peut irriter la peau et provoquer des boutons. Pour la même raison, vous ne devriez coller votre frange sur le front que lorsque c’est vraiment nécessaire. Il est déconseillé d’avoir recours à cette astuce au quotidien.