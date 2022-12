Des Iraniennes manifestent dans le sud-est très conservateur

Iran : Des femmes manifestent dans le sud-est très conservateur

«C’est rare» de voir des femmes manifester à Zahedan, a déclaré le directeur de l’ONG Iran Human Rights (IHR), Mahmood Amiry-Moghaddam, basée à Oslo. Les femmes au Sistan-Baloutchistan sont parmi les «plus opprimées» d’Iran, et les manifestations de vendredi sont les plus organisées depuis le début du mouvement de contestation dans tout le pays, a-t-il ajouté. «Les femmes et les minorités peuvent, grâce à ces manifestations, sortir dans la rue et revendiquer leurs droits humains fondamentaux.»

Le régime «admet» plus de 300 morts

Au moins 448 manifestants ont été tués depuis le début du mouvement, violemment réprimé, selon l’IHR. L’Iran accuse les États-Unis, son ennemi juré, et leurs alliés de fomenter ce qu’il appelle des «émeutes». En début de semaine, les autorités iraniennes ont fait état pour la première fois de la mort de plus 300 personnes depuis le début des manifestations. Des milliers d’Iraniens et une quarantaine d’étrangers ont en outre été arrêtés, et plus de 2000 personnes ont été inculpées, selon les autorités judiciaires.