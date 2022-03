Sexisme et publicité – Des femmes parfois encore aussi utiles que des plantes en pot

Aux hommes la bière et aux femmes le cocktail: une marque de bière avait tenté de jouer sur les stéréotypes et de les inverser dans une pub. Un pari risqué.

Si, dans une publicité, une femme peut être remplacée par une plante en pot sans que le scénario n’en soit affecté, c’est probablement qu’il y a un problème. C’est un des angles d’analyse du «protocole Gisler», une initiative de publicitaires suisses lancée il y a un an à l’occasion de la Journée des droits des femmes et qui vise à «une représentation diversifiée des genres dans la pub».

Attention aux inversions

Problème: les stéréotypes masculins sont souvent bien plus positifs que ceux attribués aux femmes. L’homme est rigolo, il est héroïque, il explique. La femme, elle, s’occupe de ses pairs ou est une «épicurienne silencieuse». Le protocole met aussi en garde contre une inversion des stéréotypes qui ne fait que les renforcer mais à l’envers: manger des burgers, jouer au foot, jurer et «être plutôt cool comme un homme» ne fonctionne pas forcément pour une femme.

Voix off plutôt masculines

Le constat n’est pas entièrement sombre: dans un tiers des pubs analysées, «aucune représentation stéréotypée n’a été utilisée» et, dans un deuxième tiers, un seul. Il n’empêche que «les femmes sont moins souvent représentées dans des rôles actifs» et certaines pubs «échouent au test de la plante en pot». De plus, «les voix off sont le plus souvent masculines, les hommes continuent donc d’être perçus comme le sexe qui peut et doit expliquer quelque chose», relèvent les analystes.