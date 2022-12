Suisse : Des fêtes de fin d’année relativement calmes pour la Rega

Les accidents de sports d’hiver font partie des causes les plus fréquentes des missions héliportées.

Les maladies graves ou aiguës, telles que les accidents vasculaires cérébraux ou les maladies cardiovasculaires, ainsi que les accidents de sports d’hiver ont été les causes les plus fréquentes des missions héliportées. Les équipages de la Rega sont également intervenus pour des vols de transfert d’hôpitaux régionaux vers des centres hospitaliers.

Plusieurs transferts en Suisse romande

L’équipage Rega de Lausanne a été particulièrement sollicité en cette période de Noël pour des transferts interhospitaliers. La Rega a ainsi transféré des patients vers des centres hospitaliers universitaires à quatre reprises entre le 24 et le 26 décembre.

Le nombre d’interventions des équipages d’hélicoptères pendant Noël montre que les missions de la Rega reflètent en général les conditions météorologiques, les habitudes de loisirs et les déplacements de la population suisse et des touristes étrangers en Suisse.

Les avions-ambulances de la Rega ont sillonné le monde

Pendant les fêtes de fin d’année, la Rega n’est pas seulement intervenue en Suisse, mais aussi dans le monde entier pour venir en aide aux personnes en détresse. Le soir du 24 décembre, l’un des trois avions-ambulances de la Rega est rentré d’Égypte avec un patient à bord. Le jour de Noël, un autre jet de la Rega a atterri à Zurich avec une patiente grièvement accidentée au Mexique. Le matin du 26 décembre, des avions-ambulances ont également décollé pour la Jamaïque et à nouveau pour l’Égypte afin de rapatrier des patients en Suisse.

Comme les vols peuvent être planifiés à l’avance, il est possible d’embarquer deux patients ou plus. Deux vols combinés ont eu lieu le jour de Noël: deux patients ont été transportés ensemble d’Espagne et du Portugal vers Zurich. À bord d’un avion-ambulance, un autre équipage de la Rega a ramené trois patients des îles Canaries vers la Suisse.