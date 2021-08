Israël : Des feux après des lancers de ballons incendiaires depuis Gaza

Samedi, un Palestinien de 12 ans a succombé à des blessures provoquées lors de heurts près de la barrière frontalière séparant la bande de Gaza d’Israël.

Plus tôt dans la journée, un Palestinien de 12 ans a succombé à des blessures provoquées lors de heurts survenus une semaine auparavant près de la barrière frontalière séparant la bande de Gaza et l’État hébreu. Samedi dernier, une quarantaine de personnes avaient été blessées par des tirs israéliens , selon les autorités gazaouies, parmi lesquelles un homme de 32 ans décédé mercredi. Un membre des forces de sécurité israéliennes, touché par des tirs palestiniens, est lui toujours dans un état critique.

Après ces affrontements, l’État hébreu a mené des raids aériens contre des sites du Hamas, le mouvement islamiste armé au pouvoir à Gaza, qu’Israël tient responsable de toutes les actions menées vers son territoire depuis l’enclave surpeuplée et sous blocus israélien. D’autres frappes, qui n’ont pas fait de victime, ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, en représailles à des lancers de ballons incendiaires ayant causé des feux côté israélien. De nouveaux affrontements ont eu lieu mercredi à la frontière entre Gaza et Israël, mais ils ont été moins violents que ceux de samedi dernier.

Dans ce contexte, des manifestations sont prévues samedi soir, à l’appel de plusieurs factions gazaouies, pour protester notamment contre le blocus imposé par Israël à Gaza depuis près de 15 ans. Des incidents sporadiques – lancers de ballons incendiaires de Gaza et frappes aériennes israéliennes en représailles – ont eu lieu depuis le 21 mai, date d’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu ayant mis fin à une guerre éclair entre le Hamas et Israël. Du 10 au 21 mai, 260 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, parmi lesquels des combattants, selon les autorités locales. En Israël, les tirs de roquettes depuis Gaza ont fait 13 morts, dont un soldat, d’après la police et l’armée.