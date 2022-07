Des feux d’artifices blessent des fans de Dua Lipa

Canada : Des feux d’artifice blessent des fans de Dua Lipa

Dua Lipa poursuit sa tournée mondiale. Elle a fait halte mercredi 27 juillet 2022 à la Scotiabank Arena de Toronto au Canada. Ce show a été émaillé par un incident. Des inconscients ont allumé des feux d’artifice dans l’enceinte alors que le chanteuse était sur scène. Trois personnes ont été légèrement blessées, d’après le site de Radio Canada. Une enquête a été ouverte par la police locale, notamment pour trouver les personnes qui ont allumé les engins pyrotechniques et pour savoir comment elles ont pu pénétrer dans la salle avec.

Au lendemain de son concert, la Britannique de 26 ans a fermement condamné ces actes en story Instagram. «La nuit dernière, des feux d’artifice illégaux ont été tirés dans la foule durant mon concert. Créer un espace sûr et inclusif lors de mes concerts est toujours ma priorité. Mon équipe et moi sommes choquées et confuses par ces évènements», a écrit la star. Elle a aussi précisé qu’une enquête était en cours pour «comprendre comment ces incidents avaient pu se produire». Dua Lipa s’est encore dit «infiniment désolée» envers toutes les personnes «qui ont eu peur, qui ne se sont pas senties en sécurité ou qui n’ont pas pu profiter du show comme elles auraient dû le faire».