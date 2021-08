Incendies : Des feux de forêt «extrêmes» dans le centre de la Russie

Après la Sibérie, la région de l’Oural est aussi touchée par d’importants incendies.

En Iakoutie, dans le nord de la Sibérie, la région la plus vaste et la plus froide de Russie, les feux de forêt ont déjà ravagé cet été une surface plus grande que le Portugal. Dans les zones les plus durement touchées, les autorités locales ont demandé des ressources supplémentaires et le soutien économique de Moscou pour faire face à la situation.